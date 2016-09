Läti peab haubitsate ostmiseks kõnelusi Austria, USA ja Norraga

Bratislavas Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel viibiv Bergmanis ütles, et üks riik, kellelt Läti võib väliselt tanke meenutavaid iseliikuvaid haubitsaid ning muud suurtükivarustust osta, on Austria. Samas peab Läti tema sõnul suurtükkide ja miinipildujate ostmiseks kõnelusi ka Norra ja Ühendriikidega, ent läbirääkimiste tulemus on teadmata.

Bergmanise arvates on võimalik osta osa varustust ühelt ja osa teiselt riigilt.

Kaitseminister kinnitas eelmisel nädalal BNSile, et Läti kaalub uute või kasutatud iseliikuvate haubitsate ostmist.

«Suurtükkide tuletoetuse arendamine on üks Läti relvajõudude prioriteete ning 2017. aasta kaitse-eelarves on selleks eraldatud 14 miljonit eurot,» lausus kaitseminister. Erinevalt Leedust Lätil hetkel haubitsaid ei ole. Leedu ostis 2015. aastal Saksamaalt 15 Panzerhaubitze 2000 liikurhaubitsat.