Šveitsi parlament liigub burka keelustamise suunas

Immigrantidevastase Šveitsi Rahvapartei (SVP) liikme Walter Wobmanni esitatud eelnõu läbis parlamendi 88 poolt- ja 87 vastuhäälega. Wobmanni eelnõu on väga sarnane 2013. aastal Ticino kantonis referendumil heaks kiidetud meetmele.

Mosleminaiste näokatte keeld jõustus kantonis 1. juulil.

«Burkakeelu eesmärk on avaliku korra säilitamine ning naiste väärikusest lugupidamine,» sõnas SVP liige. Burka keelustamise küsimuses rahvahääletuse korraldamiseks vajaliku 100 000 allkirja kogumine on alanud. Uuringud näitavad, et Šveitsi valijad toetavad burkakeeldu ülekaalukalt.

Kui keeld referendumil heaks kiidetakse, on Šveitsi valitsusel tarvis koostada seadusettepanek, mis vajab veel parlamendi heakskiitu.

Šveitsis elab umbes 350 000 moslemit.