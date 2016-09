Moskva eksperdid selgitasid, et Eesti ja Läti on ise süüdi, et Vene sõjalennukid rikuvad Baltimaade õhupiiri, kuna Balti riigid arendasid suhete tugevdamist Washingtoniga Moskva kiuste, vahendas ERRi uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

«Neid riike Moskva ei aktsepteeri riikidena, vaid nagu territooriume, kus on Ameerika baasid. See tähendab, et meil ei ole enam Vene-Eesti või Vene-Läti suhteid, on vaid Vene-Ameerika suhted ja muu on tuletis neist. Sellest ongi lennud ja kõik muu,» sõnas Moskva ülikooli maailmapoliitika teaduskonna dotsent Aleksei Fenenko.