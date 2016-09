Greenpeace: Siberi metsapõlengud on laastanud kaks miljonit hektarit

Vene föderaalne metsaamet kinnitas probleemi olemasolu, kuid väitis, et põlengutes on kannatanud umbes 125 000 hektarit.

Greenpeace'i Venemaa organisatsiooni kõneisik Aleksei Jarošenko ütles AFP-le, et olukord Siberis on "enneolematu katastroof", mis on osaliselt tingitud "võimude ebaefektiivsusest", kuid kõige rohkem ülemaailmsest soojenemisest.

Maastiku- ja metsapõlengud tipnesid eelmisel neljapäeval Krasnojarski ja Irkutski lähiümbruses. Seejärel saabunud vihm on olukorda veidi leevendanud, kuid umbes 900 000 hektarit on endiselt leekides, sõnas Jarošenko.

Pühapäeval kutsus Vene eriolukordade minister Vladimir Putškov rakendama täiendavaid meetmeid inimeste kaitsmiseks maastiku- ja metsapõlengute piirkondades ning rääkis "suutmatusest tõepäraselt hinnata põlengutest haaratud maa-ala".

Satelliidivaatlusi segab tihe suitsupilv, lisas ta.