Suri Iisraeli ekspresident Shimon Peres

Peres sai 13. septembril insuldi ja oli sestpeale Tel Avivi läghedal haiglas intensiivravis.

Teisipäeval teatas Peresele lähedal seisnud allikas, et ekspresidendi tervislik seisund on tõsiselt halvenenud ja ta võitleb oma elu eest.

Peres oli Iisraeli president aastatel 2007-2014. Seitse aastakümmet kestnud karjääri jooksul oli ta ka välisminister, rahandusminister ning kahel korral ka peaminister.

Tema karjääri tipphetk saabus 1994. aastal, kui ta sai koos Iisraeli peaministri Yitzhak Rabini ja palestiinlaste tolleaegse liidri Yasser Arafatiga Nobeli rahupreemia rolli eest Oslo lepete saavutamisel. Peres oli siis Iisraeli välisminister.

Rohkem kui kaks aastakümmet hiljem ei ole ikka veel Iisraeli ja palestiinlaste vahel rahu ning mõned on valmis niinimetatud kahe riigi lahenduse idee maha matma.

Rabini tappis 1995. aastal Oslo lepete vastane juudi äärmuslane. Viis aastat hiljem aga algas verine palestiinlaste teine ülestõus, intifada.

Kui 2013. aastal algasid uued kõnelused, avaldas Peres optimismi. Ta märkis, et läbirääkimistel oli «selge eesmärk» saavutada kahe riigi lahendus, mis tähendaks, et Iisrael ja Palestiina ei võitleks teineteisega, vaid elaks kõrvuti rahus ja koostöös.

«Rahule ei ole alternatiivi. Pole mingit mõtet sõda pidada,» sõnas ta. «Terroril ei ole sõnumit. Terror ei saa küpsetada leiba ega pakkuda värsket õhku hingamiseks. See on kulukas, see on kasutu, see ei too midagi.»

Peres ütles kunagi, et tema pikaealisuse saladus on igapäevane füüsiline koormus, vähene söömine ning üks või kaks pokaali head veini päevas.

Ta sündis 1923. aastal Poolas ning emigreerus Palestiina aladele 11-aastasena.

Peres kuulus Iisraeli relvajõudude eelkäija Haganah' ridadesse ning sai juba 29-aastasena lapsekingades kaitseministeeriumi peadirektoriks.

Selles ametis aitas ta kavandada 1956. aasta Suessi sõda, milles Iisrael oli koos Prantsusmaa ja Suurbritanniaga Egiptuse vastu.

Peres tõrjus kunagi igasugused kompromissid vaenulike araabia riikidega, kuid muutis meelt pärast 1977. aastat, kui Egiptuse president Anwar Sadat tegi ajaloolise visiidi Jeruusalemma, mis viis araabia-Iisraeli rahuleppeni.

«Mina ei muutunud, ma arvan, et olukord on muutunud,» ütles Peres selle aasta veebruaris ajakirjas Time avaldatud intervjuus.

Peres oli Iisraeli parlamendi liige alates 1959. aastast ning juhtis Tööparteid aastast 1977. Ta oli peaminister aastatel 1984-1986 ning pärast Rabini mõrva uuesti 1995-1996.

2005. aastal lahkus ta Tööparteist ja ühines Ariel Sharoni loodud uue tsentristliku erakonnaga Kadima.

Nende allianss tagas selle, et Iisrael viis oma väed ja asunikud pärast 38 aastat kestnud okupatsiooni Gaza sektorist välja, kuid kõik lootused rahuprotsessi elustada ei andnud tulemusi.

Iisraeli parlament valis ta 2007. aastal suuresti tseremoniaalsesse presidendi ametisse, kust ta lahkus 2014. aastal.

Peres oli aktiivne isegi pärast südameprobleeme selle aasta jaanuaris.

Tema abikaasa Sonya suri 2011. aastal. Neil oli kolm last ja mitu lapselast.