Prantsusmaal sõi 22 lehma end talvesöödast surnuks

Farmer Antoine Vaillant ei sulgenud lehmaaedikuid ega ka söödahoidlat korralikult ja selle tõttu pääses 46 lehma lisatoidu juurde, edastab The Independent.

Lehmadele talveks ettenähtud lisasööt sisaldas erinevaid toitaineid ja andis palju energiat, mille tõttu selle suures koguses tarbimine on loomadele kahjulik.

Farmeri teatel maitses lehmadele hea maitsega lisasööt ja nad sõna otseses mõttes sõid end sellest surnuks.

«Nad said üledoosi. Kui seda sööta süüa liiga palju, lakkab magu seda seedimast. Seedimise lakkamisel tekib lehmade organismis mürgistus,» selgitas Vaillant.

Farmeri sõnul ei saanud ta midagi teha, kui märkas, et lehmad on maiustamas käinud ja hakkasid ükshaaval surema. Kohale kutsutud lehmaarst kinnitas, et ülesöönud loomi ei olnud võimalik päästa.

Lisasööta söönud 46 lehmast 22 suri ning 24 lehma ei ole enam võimelised piima andma, kuid Vaillant loodab, et saab naabrite abiga oma lehmakarja arvukuse ja piimatootmise taastada.