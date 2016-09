Jaapani arheoloogid avastasid lossivaremetest iidsed Rooma mündid

Tegemist on ajaloo esimeste Jaapanis avastatud Rooma Impeeriumi müntidega. «Esialgu arvasin ma, et leidsin mõne USA sõduri maha kukkunud ühesendised,» sõnas arheoloog Hiroki Miyagi AFP-le. «Peale nende puhastamist avastasin aga, et mu leid on palju vanem. See šokeeris mind,» lisas ta.

Jaapani arheoloogide meeskond töötab Katsureni lossi väljakaevamise kallal, mis kanti UNESCO maailmapärandi nimekirja 2013. aastal. Kuidas Rooma Impeeriumi mündid 13. või 14. sajandil Okinawasse ehitatud lossi sattusid, teadlased öelda ei oska.

Lossis, mis umbes 200 aastat hiljem hüljati, elas küll rikas kaupmees, kuid teadaolevalt Euroopas ta ei äritsenud.

«14. ja 15. sajandi Ida-Aasia kaupmehed kasutasid enamjaolt Hiina valuutat- maksti ümmarguste müntidega, mille keskel oli auk- seetõttu on ebatõenäoline, et keegi hoopiski Lääne münte oleks kasutanud,» sõnas Miyagi.