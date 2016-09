Plahvatus toimus Shizuishani linnas Ningxia regioonis, teatas uudisteagentuur Xinhua. Kaks kaevurit jäi pärast õnnetust kadunuks.

Kaevandusfirma Linli Coal Mining Co. Ltd. omanik on vahi alla võetud.

Uudisteagentuuri väitel põhjustas plahvatuse ebaseaduslik kaevandustegevus. Linnavõimude sõnul segavad päästetöid liigne gaasikontsentratsioon ning kaevanduskäigu kokkuvarisemine.