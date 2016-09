Lapse Jordaaniast pärit vanemad reisisid protseduuri läbiviimiseks Mehhikosse, kus nende eest hoolitsesid USA eksperdid. Arstide meeskond- keda juhtis New Yorgi viljatusravikliinikus töötav John Zhang- otsustas uudse DNA mitokondri ülekandmise protseduuri läbi viia lootuses, et see annab vanematele võimaluse saada terve laps.

Laps sündis emale, kes oli varem üle elanud neli nurisünnitust ja saanud kaks last. Üks lastest elas vähem kui aasta ja teine kuus aastat. Lapsed kannatasid geneetiliselt edasi kanduva kesknärvisüsteemihaiguse käes.

Arstid viisid protseduuri läbi Mehhikos, sest seal on taolisi eksperimente piiravad seadused paindlikumad kui mujal maailmas. Spetsialistid ei avalikustanud ka täpseid ravi puudutavaid detaile.

Asjaolusid arvestades on mitmed teadlased avaldanud kriitikat, et selliste protseduuride lubamine võib viia nn disainlaste loomiseni, ehk lapse DNA valikulise muutmiseni.

Dr Zhang aga nii ei arva: «Kui see protseduur elusid päästab, ei lähe see minu eetiliste tõekspidamiste vastu.»