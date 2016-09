Hollandi juhitud rahvusvaheline uurimismeeskond teatas täna, et lennukit tabanud BUK-rakett tulistati välja separatistide kontrolli all olnud Ida-Ukraina põllult. Rakett toodi piirkonda Venemaalt ning toimetati hiljem sinna tagasi, lisasid uurijad.

«Venemaa on pettunud, et Boeingi katastroofi puudutavat juurdlust ümbritsev olukord ei muutu,» ütles Vene välisministeeriumi Maria Zahharova. «Lõppjäreldused kinnitavad, et juurdlus on kallutatud ja poliitiliselt motiveeritud.»

Venemaa radarite andmed näitavad kindlalt, et raketti, mis oletatavasti Malaisia reisilennuki lend MH17 Ida-Ukraina kohal alla tõi, ei tulistatud Donbassi separatistide alalt, ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov enne raporti avaldamist.

«Selle juhtumi puhul on tähtis teha järeldusi värskeima avaldatud informatsiooni põhjal, ning esmased andmed radaritelt, mis tuvastavad iga õhuobjekti, mis võib startida või olla võitlejate kontrollitava territooriumi kohal õhuruumis,» lausus Peskov.

«Andmed on kindlad ega maini mingit raketti. Kui mingi rakett oli, võidi see tulistada üksnes mõnelt teiselt territooriumilt. Ma ei ütle, missugune territoorium see täpselt olla võis. See on spetsialistide töö,» ütles Peskov ja lisas, et see ei ole hüpotees, vaid esmasel radariinfol põhinevad kindlad andmed.

«Venemaa nõuab selle tragöödia erapooletut ja igakülgset uurimist,» rõhutas ta ja lisas, et Venemaa edastas kõik andmed, mis riigil juhtunust on.

«Me oleme alati kahetsusega öelnud, et mitte iga riik ei ole niisugust kogust informatsiooni edasi andnud; teatud riigid ei ole oma radariandmeid veel esitanud,» sõnas Peskov.