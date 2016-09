Merkeli partei esindajat süüdistatakse natsiterminoloogia kasutamises

Saksa Bundestagi esindaja Bettina Kudla on kustutanud nädalavahetusel tehtud Twitteri postituse, milles kirjutas: «Merkel eitab seda, [Peter] Tauber unistab sellest. Umvolkung Saksamaal on juba alanud. On vaja tegutseda!».

Terminit Umvolkung kasutasid natsid tähistamaks rahvastiku etnilist muutmist. See tähendas keele ja kultuuri unustatud sakslaste ühiskonda tagasi assimileerimist ning kasutati ka natside okupeeritud riikides elavate sakslaste taas-saksastamise kohta.

Mõistet on kasutanud paremäärmuslased viitamaks hirmule immigrantide domineerimise üle Saksamaa etnilises koosseisus ja kultuuris.

Augustis säutsus Kudla: «Saksa parlamendihoonel on kiri «saksa rahvale». Kodakondsuse omamise ja rahva hulka kuulumise vahel on erinevus».

Konservatiivsete liiduparteide esindajal Volker Kauderil oli Kudla suunal öelda karmi kriitikat, kuid ta sõnas, et koheseid meetmeid ei järgne.

«Proua Kudla sõnade valik oli täiesti vastuvõetamatu,» ütles Kauder, «kuid me võtame asja sammhaaval. Hetkel ei ole põhjust teda partei nimekirjast välja arvata.»

Ta lisas, et Kudla omaalgatuslik postituse kustutamine oli oluline märk sellest, et ta on endasuunalise kriitika omaks võtnud.