Riigi justiitsminister Bekir Bozdag sõnas telekanalile NTV, et putšikatse tõttu on uurimise all olnud 70 000 isikut, kellest 32 000 on jätkuvalt vahi all.

«See protsess jätkub,» ütles Bozdag. Tegemist on märkmisväärse kahtlusaluste arvu tõusuga, sest valitsuse varasemate andmete järgi oli vahistatuid 10 000.

Bozdagi teatel pole tegu lõpliku arvuga, sest see võib vahistamiste ja kahtlustustest vabastamise tõttu veel muutuda.