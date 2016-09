Rootsi valitsus tahab taastada kohustuslikku ajateenistust

Rootsi, mille pinnal ei ole sõdu olnud juba kaks sajandit, loobus ajateenistusest 2010. aastal, sest leiti, et see ei rahulda nüüdisaegse sõjaväe vajadusi.

«Ma loodan, et me leiame stabiilsemad, jõulisemad ja funktsionaalsemad värbamisviisid,» ütles kaitseminister Peter Hultqvist.

Uus kord puudutab pärast 1999. aastat sündinud rootslasi.

Kohustusliku ajateenistuse taastamise peab heaks kiitma parlament, kuid tõenäoliselt saab see vasakpoolse valitsuse ja paremtsentristliku opositisooni kokkuleppel teoks.

Aastas kutsutakse aega teenima 4000 18-aastast mõlemast soost rootslast.

Kaitseanalüütik Johan Österberg ütles, et see on mõistlik ettepanek, sest juba mitmendat aastat on näha, et vabatahtlikest ei piisa ei arvult ega kvaliteedilt.