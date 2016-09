Filipiinide president ähvardas ühisõppused Ühendriikidega ära jätta

Vietnamis kahepäevasel visiidil viibiv Duterte ütles Hanoi luksushotellis ajakirjanikele, et oktoobrikuised ühisõppused jäävad viimaseks.

"Ma hoiatan teid ette, et see saab olema viimane USA ja Filipiinide sõjaväeõppus," kinnitas president.

Õppus Phiblex kestab 2. oktoobrist kuni 12. oktoobrini ja sellele peaks järgnema veel suurem ühisõppus Balikatan aprillis, kus osaleb mõlemalt poolelt rohkem kui 8000 sõjaväelast.

Kaitsekoostöö USA ja Filipiinide vahel algas juba 1951. aastal ning iga-aastased ühisõppused on selle tugisambaks.

Filipiinide välisminister Perfecto Yasay tõrjus laupäeval ÜRO Peaassambleel peetud kõnes kriitikat seoses president Rodrigo Duterte uimastivastase võitlusega ja soovitas riigi siseasjadesse sekkumine lõpetada.

"Me kutsume kõiki üles lõpetama sekkumine meie riigi siseasjadesse, et me saaksime lahendada oma kodused probleemid ning rahvuslikud huvid ja eesmärgid ilma pideva segamiseta," ütles Yasay.

Välisministri sõnul nõuab rahvas riigis korra taastamist ja üle igasuguse piiri kasvanud narkokuritegevuse jõulist ohjeldamist.

Duterte võitis valimised suurte häälteenamusega, sest lubas riigis uimastikurjategijate võimutsemise lõpetada.

Inimõigusorganisatsioonid on Filipiinide uimastivastast võitlust teravalt kritiseerinud ja väitnud, et selle varjus tapetakse tsiviilisikuid.

Välisminister Yasay lükkas süüdistused tagasi ja rõhutas veelkord, et Duterte tegevusel on rahva seas tugev toetus.

Duterte oli varem tõrjunud roppude sõnadega kahe organisatsiooni ja USA süüdistusi verises sõjas kuritegevuse vastu, mis on nõudnud alates tema ametisseastumisest 30. juunil rohkem kui 3000 inimese elu.

"Ma kutsusin (ÜRO inimõigus)raportööri, (ÜRO peasekretäri) Ban Ki-mooni, EL-i ja nende advokaadid tulema ja mind uurima," ütles Duterte ja lubas varsti ka ametlikud kutsed saata.

"Aga pärast seda, kui nemad on mind küsitlenud, küsitlen mina neid. Ühekaupa ja avalikult ning siis te veel näete, kuidas ma need saatanad pihuks ja põrmuks teen," lubas president.