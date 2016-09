Sudaani valitsust süüdistatakse Darfuris keemiarelva kasutamises

AI andmetel on Darfuris alates jaanuarist keemiarelvarünnakutes hukkunud vähemalt 200 inimest, kellel tekkisid mürgiseid gaase sisse hingates hingamisraskused, nad oksendasid verd ja nende nahk hakkas kooruma, edastab BBC.

Sudaani valitsusvägede ja mässuliste vaheline sõjategevus on Darfuris kestnud 13 aastat ja seni ei ole rahu saavutatud. Lääneriikide arvates on Darfuris mitmel korral toimunud genotsiid.

Amnesty Internationali kriisuuringute juhi Tirana Hassani sõnul ei otsi Sudaani valitsus ja mässulised konfliktile lahendust, sellel viitavad nüüdsed andmed keemiarelva kasutamise kohta.

Inimõigusorganisatsioon uuris kaheksa kuud Darfuri piirkonnas Jebel Marras toimunut, leides et seal rikutakse rängalt inimõigusi, kuna toime on pandud massvägistamisi ja –tapmisi.

AI esindajad intervjueerisid 56 inimest, kelle andmetel on Sudaani valitusväed kasutanud vähemalt 30 korral keemiarelva eesmärgiga takistada Sudaani mässulise vabastusarmee, kelle eesotsas on Abdul Wahid, rünnakuid.

«Keemiarelvarünnakute õudust on raske sõnadesse panna. Rünankutest tehtud videotel on näha kannatavaid, valu ja vigastuste tõttu karjuvaid lapsi. On näha, kuidas ohvrid verd oksendavad ja ei saa hingata,» teatas Hassan.

Keemiarelva rünnakutes ellujäänute teatel tekkis pärast pommide kukkumist paks mürgine suits, mis pani silmad ja limaskestad kipitama ning tekitas okserefleksi. Lisaks mõjutas see nahka, tekitades värvimuutuse ja haavandid.

Jaanuaris keemiarelvarünnakus ellu jäänud Ismaili teatel nägi ta kuidas rängalt kannatada saanutel hakkas nahk maha kooruma ja nad surid, kuna ei saanud enam hingata. Siis hukkus ja sai vigastada ka lapsi, kellest osa on seni ravil.

Kaks sõltumatut keemiarelvaeksperti kinnitasid Amnesty Internationalile, et fotodel ja videotel nähtud vigastused on tekkinud keemiarelva tõttu.

Inimõigusorganisatsioon kutsus lääneriike üles Darfuris toimunut uurima ning nõuab Sudaani valitsusele surve avaldamist, et nad lõpetaksid keemiarelva kasutamise oma rahva vastu.

«Ei saa lubada ega kiita heaks, et Sudaani valitsus kasutab oma kodanike vastu korduvalt keemiarelva. See nõuab uurimist ja sekkumist. Keemiarelva kasutamisega rikutakse nii sudaanlaste õigusi kui rahvusvahelisi kokkuleppeid,» lisas Hassan.

Amnesty International saatis oma raporti koopia Sudaani valitsusele, kuid nad ei ole veel vastust saanud.