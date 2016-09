Hollandi prokurörid avaldasid MH17 juhtumis esmakordselt nimesid

Hollandi juhitud uurimismeeskond ootab esmajärjekorras rohkem infot kahe isiku kohta, sõnasid uurijad paar tundi pärast raporti avaldamist kriminaaljuurdlusest Ida-Ukraina kohal alla tulistatud reisilennuki juhtumis.

Kõnealused mehed kasutasid pseudonüüme Orion ja Delfin, ent nad on praeguseks tuvastatud kui Andrei Ivanovitš ja Nikolai Fjodorovitš, selgub Hollandi politsei veebilehele riputatud avaldusest.

See on esimene kord, kui Austraalia, Belgia, Malaisia ja Ukraina uurijaid hõlmav juurdlus on nimetanud lennuki allatulistamisega seoses nimesid.

Uurimismeeskond avaldas viis pealtkuulatud vestlust, mis peetakse vene keeles ja kus need isikud osalevad, seisis avalduses.

Samas rõhutati, et puuduvad tõendid, et need telefonivestlused oleksid otseselt seotud MH17 allatulistamisega.

Kui inimesed peaksid vestluste osaliste hääled ära tundma, neid isikuid teadma või omama informatsiooni nende isikute või nende seotuse kohta BUK raketiga, mis väidetavalt tulistas alla MH17, peaksid nad koheselt uurijatega ühendust võtma, nähtus avaldusest.

«Kui te kardate oma julgeoleku pärast, on võimalik rakendada erinevaid kaitsemeetmeid,» lubasid uurijad.

Inglise keelsed katked Ivanovitši ja Fjodorovitši vestlusest näitavad, et kaks meest räägivad konvoist, mis liigub Ida-Ukrainas Luganski lähistel Sabivkas asuva lennujaama suunas.

Uurimismeeskond teatas raportis, et nende hinnangul tulistati Malaisia lennufirma Malaysia Airlines lend MH17 2014. aasta 17. juulil alla Ukraina separatistide kontrollitud aladelt Venemaalt toodud raketisüsteemiga BUK.

Lennukis hukkusid kõik Amsterdamist Kuala Lumpurisse teel olnud 298 inimest, kellest 196 olid hollandlased.