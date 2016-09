India sõjavägi korraldas Kashmiri piiril täppisrünnakuid

«Mõned terroristide meeskonnad olid positsioneerinud end piki kontrolljoont rünnakuplatvormidele,» ütles India armee sõjaliste operatsioonide peadirektor kindralleitnant Ranbir Singh.

«India armee tegi eile öösel neile rünnakuplatvormidele kirurgilisi rünnakud. Terroristidele ja nende toetajatele tekitati märkimisväärseid kaotusi,» ütles ta New Delhis ajakirjanikele.

Singhi sõnul on terroristide neutraliseerimisele suunatud operatsioonid praeguseks lõpetatud.

Otsus täppisrünnakute korraldamisest langetati pärast seda, kui sõjavägi tuvastas rünnakuplatvormid, mis olid üles seatud eesmärgiga korraldada sisseimbumis- ja terrorirünnakuid Jammus ja Kashmiris ning mitmes India metroos, lausus kindralleitnant.

Islamabad teatas varem, et India sõdurid tapsid Kashmiri Pakistani poolel kaks naaberriigi sõdurit.

Pakistani sõdurid vastasid India provotseerimata tulele kohaselt Kashmiri kontrolljoonel Bhimberi, Keli ja Lipa külade lähistel, teatas Pakistani valitsus avalduses.

Pakistani ja India sõdurite tulevahetused Kashmiris on regulaarsed. Kashmir on jagatud India ja Pakistani vahel, ent mõlemad nõudlevad endale kogu piirkonda. Kaks riiki on pidanud regiooni pärast maha kolm sõda.

Teisipäeval teatas Pakistan, et Kashmiri iseseisvumine tooks kaasa India lagunemise.

India üritab Pakistani diplomaatiliselt isoleerida pärast hiljutist rünnakut India sõjaväebaasile Delhi kontrollitud Kashmiris, milles hukkus 18 India sõdurit.

Delhi süüdistab rünnakus Pakistanis tegutsevat äärmusrühmitust Jaishe-Mohammad. Islamabad eitab süüdistusi.

India peaminister Narendra Modi süüdistas laupäeval Pakistani terroristide eksportimises. «Me mõlemad saavutasime iseseisvuse samal aastal, ent praegu ekspordib India tarkvara ja teie liidrid ekspordivad terroriste,» lausus Modi pakistani rahva poole pöördudes.

Teisipäeval teatas Delhi, et Modi jääb kõrvale Lõuna-Aasia regionaalkoostöö assotsiatsiooni (SAARC) tippkohtumisest, mis peetakse novembris Islamabadis.