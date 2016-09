2011. aasta mais leidis pensionipõlve pidav ehitaja João Pereira de Souza liikumisvõimetu naftaga kaetud pingviini. Brasiilias Rio de Janeiro osariigis elav pensionär võttis linnu enda hoole alla, puhastas ta naftast ja söötis teda päevi, kuniks pingviin oli võimeline vette naasma.

Peale Pereira de Souza hoolitsust naaseb pingviin- kellele mees pani nimeks Dindim- igal aastal tema koju.

Märtsis otsustas bioloog João Paulo Krajewski, kelles Pereira de Souza ja Dindimi lugu huvi äratas, pingviini märgistada, et kindlaks teha, kas mehe juurde naasva linnu näol on ikka tegemist sama isendiga. «Esmakordselt on meil tõendid, et sama pingviin käib iga aasta oma päästjal külas, sest tagasi tulnud linnul oli märgistus küljes,» sõnas bioloog.

«Dindim on täiesti vaba. Ta magab Pereira de Souza tagaaias, mis on rannaga ühendatud ja osaliselt aiaga ümbritsetud, sest mees kardab, et ümbruses elavad koerad võiksid muidu Dindimile viga teha,» rääkis Krajewski.

«Pingviin teab täpselt, kuhu läheb, sest ta on juba neli aastat järjest üksinda naasnud Pereira de Souza tagaaeda, samal ajal, kui tema liigikaaslastel paaritumisaeg on,» lisas bioloog. Pensionärist on saanud osa Dindimi perekonnast.

Teadlase sõnul oli tema üks meeldejäävamaid elamusi, näha, kuidas pingviin õrnalt nokaga mehe nägu puudutas justkui teda puhastades. «See näitab, kui turvaliselt ja hästi Dindim ennast Pereira de Souza juuresolekul tunneb,» sõnas ta.