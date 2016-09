USAs New Jerseys paiskus rong jaamahoonesse

Õnnetus juhtus New Jerseys Hobokenis hommikuse tipptunni ajal, mistõttu oli jaamas ja perroonil palju inimesi. Kogu jaama sissetulev ja sealt väljuv rongiliiklus peatati.

Tegemist on ühe kasutatuima rongijaamaga New Yorgi ümbruses ja sealt pääseb ka linna sisse ning otse Manhattanile.

Õnnetuses on pealtnägijate sõnul kannatada saanud ka palju inimesi. USA meediakanal ABC Newsi ja CNNi andmetel on kannatanuid üle saja. Hukkunud on praegustel andmetel üks inimene.

Ametivõimude kinnitusel on tegemist õnnetuse, mitte terrorismiga.

BREAKING: Train crash at New Jersey Transit Hoboken station, injuries reported. Updates to come... pic.twitter.com/ZLeEQEQYDF — Livesquawk (@Livesquawk) September 29, 2016