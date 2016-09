Rootsi ajaleht: Vene taustaga ettevõte püüab mõjutada riigi sisepoliitikat

Rise Capital on registreeritud Rootsis, kuid majanduslikku tegevust seal ei ole, vaid see tegutseb hoopis Venemaal. Rootsi eksperdid ütlesid lehele, et Venemaa eelistab ära kasutada üksikuid ärimehi, kes siis püüavad toetada teiste riikide parteisid. Nii on see ka tunduvalt odavam.

Rise Capitali kolme finantspartneri seas on Vene Gazprombank ja firma on hankinud endale lepinguid tänu sidemetele Gazpromiga. Rise Capitali juhatuse esimees Gerard Lopez toetas näiteks Briti Brexiti-rahvahääletuse eel konservatiivset erakonda 4,4 miljoni krooniga.

Firma tegevjuht Carl Meurling on arendanud aktiivselt poliitilisi kontakte. Näiteks 2011. aastal võttis ta kontakti Rootsidemokraatide esindaja Margareta Sandstedtiga, kellele ta andis e-kirjades nõu, missuguse positsiooni võiks partei võtta Venemaa ja Gruusia konfliktis.