ÜRO hoiatusel vajab Mosuli ründamisel abi 700 000 inimest

"Mosulist võib saada suurim katastroof paljude-paljude aastate jooksul," ütles ÜRO põgenikeagentuuri esindaja Iraagis Bruno Geddo.

Iraak seisab juba praegu silmitsi maailma suurima kriisiga, sest alates 2014. aastast on oma kodudest pidanud põgenema umbes 3,3 miljonit inimest. Geddo hoiatas ühtlasi, et rünnakus Mosulile võib kodudest põgeneda veel rohkem kui miljon inimest.

Sunniitlik äärmusrühmitus Islamiriik (IS) vallutas Mosuli ja selle ümbruse 2014. aastal.

Iraagi valitsusväed valmistuvad suurpealetungiks linna vabastamiseks, mida on kavas alustada veel selle aasta jooksul.

Märgiks, et see võib peatselt juhtuda, oli Washingtoni äsjane teade, et Iraaki saadetakse täiendavalt 600 sõjaväelast kohalikke relvajõude välja õpetama. Enamikul neist on nõuandev roll ning nad töötavad koos Iraagi ja kurdi üksustega, kuid mõned USA sõdurid on pidanud IS-iga lahinguid ning rühmitus on Iraagis tapnud kolm USA sõjaväelast.

Enne lisajõudude saatmist oli Iraagis umbes 4600 USA sõdurit. Ühtlasi toetab USA Iraagi valitsusvägesid õhurünnakutega.

Lisasõdurid lähevad strateegiliselt tähtsasse Qayyarah' õhuväebaasi, mis asub Mosulist umbes 65 kilomeetrit lõunas. Baasi kasutatakse linna peale liikuvate ja teiste üksuste varustamiseks.