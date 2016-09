USA kaitseministri kinnitusel on liit Filipiinidega endiselt tugev

"Meie liit Filipiinidega on endiselt raudkindel nagu see on olnud juba kümnendeid," ütles Carter lennukikandja USS Carl Vinson pardal mereväelastele kõneledes.

Filipiinide president Rodrigo Duterte ähvardas kolmapäeval ühisõppused Ühendriikidega tulevikus ära jätta, milline otsus pingestaks Manila suhteid Washingtoniga veelgi.

Vietnamis kahepäevasel visiidil viibiv Duterte ütles Hanoi luksushotellis ajakirjanikele, et oktoobrikuised ühisõppused jäävad viimaseks.

"Ma hoiatan teid ette, et see saab olema viimane USA ja Filipiinide sõjaväeõppus," kinnitas president.

Filipiinide ja USA kaitseametnikud suhtusid Duterte väljaütlemistesse rahulikult.

"USA ja Filipiinide kaitsekoostööl on olnud oma tõusud ja mõõnad, kuid alati on see püsima jäänud ja jääb ka edaspidi püsima, sest mõlemal riigil on niivõrd palju ühised huvisid julgeolekuvallas," märkis üks kõrge USA kaitseametnik uudisteagentuurile AFP.

"Me saame olla ühiste sõjaväeõppuste toimumise ajas ja viisis paindlikud, kui neid taas korraldama hakatakse," jätkas ametnik.

Õppus Phiblex kestab 2. oktoobrist kuni 12. oktoobrini ja sellele peaks järgnema veel suurem ühisõppus Balikatan aprillis, kus osaleb mõlemalt poolelt rohkem kui 8000 sõjaväelast.

Kaitsekoostöö USA ja Filipiinide vahel algas juba 1951. aastal ning iga-aastased ühisõppused on selle tugisambaks.