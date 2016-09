Süürias röövitud saksa ajakirjanik ja ta väikelaps vabastati

Välisministeeriumi pressiosakonna teatel toimetati ema ja laps turvaliselt üle piiri Türki, samas ei avalikustatud naise ega ta lapse nime, edastab The Local.

«Saksa kodanik ja tema laps, kes sündis Süürias vangistuses, on elus ja hea tervise juures. Saksamaa saatkond Ankaras aitab neil koju jõuda,» seisis teates.

Välisministeerium ei täpsustanud, kuidas ajakirjanik ja ta laps vabastati.

Saksa meedia teatel on see naine vabakutseline ajakirjanik, kes reisis möödunud aastal rasedana Süüriasse, et saada seal toimuva kohta autentset ja eksklusiivset informatsiooni.

Väljaande Focus andmetel jäi 27-aastane naine kadunuks 2015. aasta oktoobris ning ta langes Al-Qaedaga seotud Al-Nusra Frondi võitlejate kätte, kes nõudsid tema eest viis miljonit eurot.

Saksalanna sünnitas 2015. aasta detsembris Süürias vangistuses olles lapse.

Süüria džihadistide grupeering Jabhat Fateh al-Sham teatas sel kolmapäeval, et nemad ei olnud sakslanna röövimise taga, vaid nad päästsid naise ja lapse ning toimetasid Türki.

Saksa valitsuse teatel ei maksa nad džihadistidele pantvangi võetud sakslaste eest lunaraha ning seda ei tehtud ka nimetatud ajakirjaniku eest.

Ajakirjanikke ühendava organisatsiooni Piirideta reporterid esindaja Christian Mihri teatel on neil hea meel, et kolleeg ja tema laps pääsesid Süüriast eluga.

«Oleme Saksa võimude jõupingutuste eest tänulikud, et tema saatus ei kujunenud ameeriklase James Foley ja teiste lääneriikide kodanike sarnaseks, kes seal elu kaotasid. Saksa meedia jaoks on kolleegi aitamine tähtis ja tema anonüümsuse garanteerimisega hoidsime ära mõttetu sensatsiooni tekitamise,» lisas Mihr.

Sakslane loodab, et naise röövijad tabatakse ja nad saavad karistada.