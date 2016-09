Vene välisministeerium kutsub oma kodanikke välismaal ettevaatusele

«Järgides välisministeeriumi soovitusi suurendame julgeolekumeetmeid,» ütles ta neljapäeva õhtul Interfaxile.

Küsimusele, kas saatkonnal on selget teavet selle või Venemaa kodanike vastu kavandatavate provokatsioonide kohta, vastas atašee, et selget teavet ei ole, need on ennetusmeetmed.

Ennist soovitas välisministeerium välismaal viibivatel Venemaa kodanikel olla ettevaatlik ja vältida 30. septembril avalikke paiku seoses võimalike rünnakutega Venemaa ja provokatsioonidega selle kodanike vastu.

«Moskvas pöörati tähelepanu hulga vabaühenduste, sh moslemiorganisatsioonide üleskutsetele korraldada 30. septembril reedese palvusega ühenduses nn üleilmne raevu- ja protestipäev vastustamaks uut rünnakusarja Aleppos,» seisab ministeeriumi veebilehele ilmunud teates.

«Sellega seoses soovitame Venemaa kodanikel, kes asuvad või elavad välismaal, rakendada homme mõistlikke ettevaatusmeetmeid ja vältida viibimist kohtades, kus raev ja protest võivad pöörduda nende väärikuse ja julgeoleku vastu,» lisati ministeeriumist.

Ametnikud ei välistanud, et taolist üritust võivad ära kasutada äärmuslased ja rünnata mitmes riigis Venemaad ja provotseerida selle kodanikke.