Uued andmed: Saksamaale ei tulnudki mullu miljon asüülitaotlejat, vaid vähem

Siseministri sõnul on tänavu asüülitatolejaid palju vähem, seni on Saksamaale saabunud 210 000 inimest.

De Maizière kinnitas, et uued tsentraliseeritud andmed on varasematest anonüümsetest esmaregistreerimise andmetest täpsemad, sest nüüd ei ole inimesed registreeritud mitu korda ja maha on arvatud inimesed, kes on juba Saksamaalt lahkunud.

Eelmise aasta saabujate arv 890 000, mis võrdub protsendiga Saksamaa elanikkonnast, on ikka veel väga suur, rõhutas minister.

«Me tulime selle katsumusega toime tohutute pingutustega,» ütles de Maizière ja lisas, et eelmise sügise olukord ei tohi korduda.