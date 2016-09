Niinisto seletas, et hollandlased olid Soome poole pöördunud 2014. aastal, paludes abi uurimise läbiviimises ja rõhutades sealjuures selle saladuses hoidmist nagu see kriminaaljuurdluse puhul tavaks on.

«Me arutasime seda ettepanekut väga põhjalikult,» sõnas Niinistö. «Otsustasime, et muidugi on Soome nõus andma selle koletu kuritöö uurimisse oma panuse,» ütles ta, lisades, et otsustamiseks oli sealjuures väga vähe aega.

2015. aastal palusid Hollandi võimud Soomel tulistada testimiseks välja Buk-tüüpi rakett.

Niinistö sõnul ei teadnud ta selle toimumise täpset asukohta, sest katsetuse läbiviimise eest vastutasid Soome kaitsejõud.

Septembris paluti soomlastele ootamatult testiga seotud materjalid rahvusvahelisele uurimiskomiteele üle anda.

«Arvestades relvakokkulepete tundlikkust, pidime me otsustama, millised materjalid me saame üle anda ja millised mitte,» lausus Niinistö.

Presidendi sõnul teavitas Soome MH17 uurimises osalemisest ka Venemaad.

Raketisüsteemi info üleandmise rahvusvahelisele uurimiskomiteele teeb keeruliseks see, et Buk-rakettide ostuleping Venemaalt on konfidentsiaalne.

Uurimismeeskond teatas sel neljapäeval Hollandis esitletud raportis, et nende hinnangul tulistati Malaisia lennufirma Malaysia Airlines lend MH17 2014. aasta 17. juulil alla Ukraina separatistide kontrollitud aladelt Venemaalt toodud raketisüsteemiga BUK.

Lennukis hukkusid kõik Amsterdamist Kuala Lumpurisse teel olnud 298 inimest, kellest 196 olid hollandlased.