Vene suursaadik käis Hollandi välisministeeriumis aru andmas

Soome seotust MH17 uurimisega hoiti saladuses hollandlaste palvel

Soome president Sauli Niinistö väljendas täna nördimust, et Hollandi ametivõimud murdsid omapoolset lubadust, viidates avalikult Soome rollile MH17 juhtumi uurimises. Täna pärastlõunal toimunud pressikonverentsil Helsingis ütles Niinistö, et Soome hoidis nende 2015. aastal läbiviidud Buk-raketi katsetuste tulemused saladuses, sest see oli kriminaaljuurdlust läbiviivate Hollandi võimude soov, vahendab Yle.