Kerry kurdab lekitatud helisalvestises valikute nappuse üle Süürias

USA välisminister John Kerry on frustreeritud asjaolust, et tema diplomaatilisi jõupingutusi Süüria kodusõja lõpetamiseks ei ole toetanud Ühendriikide sõjaline jõud, selgub reedel lekitatud helisalvestisest.

Kerry kurtis päevalehe New York Times avaldatud helisalvestises eelmisel nädalal rühma Süüria tsiviilelanikega kohtudes, et tema üleskutse USA sõjalisteks sammudeks Süüria presidendi Bashar al-Assadi valitsuse vastu langes kurtidele kõrvadele.

"Kolm või neli inimest valitsuses on pooldanud jõu kasutamist ning ma kaotasin vaidluse," ütles Kerry. "Olen võtnud sõna jõu kasutamise toetuseks...ent asjad kulgesid teisiti ja sai alguse teistsugune protsess."

Ühendriikide välisministeeriumi pressiesindaja John Kerby ei eitanud, et helisalvestis ÜRO Peaassamblee kõrvalt peetud eraviisilisest kohtumisest on autentne.

"Me ei kommenteeri eravestlust. Härra Kerry oli tänulik võimaluse eest kohtuda selle süürlaste rühmaga, kuulata nende muresid ja rääkida meie jätkuvatest jõupingutustest selle kodusõja lõpetamiseks," lausus Kirby.

Sellest, et Kerry üritas survestada president Barack Obamat Süürias jõulisemale tegutsemisele, on palju kirjutatud.

Samas on USA esidiplomaat näinud vaeva, et avalikkuse ees Valge Majaga ühisrindena esineda.

2013. aasta augustis pidas Kerry raevuka kõne pärast seda, kui Assadi süüdistati keemiarelvade kasutamises tsiviilisikute vastu. Selles nähti eelmängu USA sõjalisele aktsioonile. Obama otsustas USA karistusaktsioonist siiski loobuda.

Kerry viitab reedel oma toonasele kõnele, ent süüdistab USA kongressi keeldumises hääletusest relvajõududele Assadi ründamiseks volituste andmiseks.

Süürlased avaldasid läinudnädalasel kohtumisel Kerryga frustratsiooni, et Ühendriikide jõupingutused Süürias on suunatud äärmusrühmituse Islamiriik (IS), mitte Assadi või tema liitlaste vastu.

Selle asemel saavutas Kerry 9. septembril Assadi liitlase Venemaaga relvarahuleppe, mis jõustus 12. septembril ning katkes 19. septembril.

Venemaa ja Ühendriigid süüdistavad Süüria relvarahu kokkuvarisemises teineteist.

"Ma saan aru," ütles Kerry süürlastele. "Paljud meist soovivad, et praeguses olukorras oleks olemas jõustamismehhanism. Paljud meist on selle nimel võidelnud, aga meil ei ole seda."

Kerry sõnul üritavad Ühendriigid endiselt diplomaatiaga edasi liikuda. "Ma mõistan, et see on frustreeriv. Keegi pole nii frustreerunud kui meie," lausus ta.