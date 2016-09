Carter kinnitas ASEAN-i riikidele USA strateegilise nihke pöördumatust

USA kaitseminister Ashton Carter kinnitas reedel Kagu-Aasia riikide assotsiatsiooni (ASEAN) ametivendadele, et Ühendriikide strateegilise raskuskeskme nihutamine Aasiasse jätkub ka järgmise presidendi ajal.

Lähis-Ida asemel Aasia USA strateegilise planeerimise keskmesse tõstmine on olnud president Barack Obama välispoliitika nurgakivi. Obama teine ametiaeg lõpeb 20. jaanuaril.

Carter ütles Hawaiil ASEAN-i kaitseministrite mitteametliku kohtumise avasõnas, et Ühendriigid kinnitavad uuesti üle pühendumuse koostöö tugevdamisele ühiste julgeolekuväljakutsete vastu piirkonnas, mille seas on ka sadade pühasõdalaste naasmine Süüriast ja Iraagist.

"Me teeme plaane Aasia ja Vaikse ookeani põhimõtetel rajaneva ja kaasava julgeolekuvõrgustiku edasiarendamiseks," lausus Carter. "See võrgustik aitab meil austada tähtsaid põhimõtteid, nagu vaidluste rahumeelne lahendamine; tagamine, et riigid saaksid langetada oma valikuid vabana välisest sunnist ja hirmutamisest; ja rahvusvahelise õigusega tagatud ülelennu- ja meresõiduvabaduse säilitamine."

Hiina ühepoolne tegevus oma nõuete realiseerimisel territoriaalvaidlustes on tekitanud Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas pahameelt. Peking on ehitanud Lõuna-Hiina mere vaidlusalustele saartele riffe ja tehissaari ning asunud neid militariseerima.

Carter on korduvalt rõhutanud, et USA sõjavägi kavatseb ignoreerida Pekingi nõudeid Lõuna-Hiina merel ja jätkata saari ümbritsevates vetes ja õhuruumis liiklemist.

"Ühendriigid tahavad aidata kõigil riikidel teha rohkem Kagu-Aasia elutähtsate mereteede avatuna ja turvalisena hoidmiseks," lausus ta.

Pentagoni juhil on kavas eraviisilised kohtumised kõigi 10 ASEAN-i kaitseministriga, teiste seas Filipiini ametivenna Delfin Lorenzanaga.

Kohtumine järgneb Filipiinide presidendi Rodrigo Duterte lubadusele lõpetada kahepoolsed sõjaväeõppused Ühendriikidega.

USA on kinnitanud, et 65 aastat kestnud sõjaline liit Filipiinidega jääb murdmatuks.

Carter nimetas "sügavalt häirivaks" Duterte tegevust enda võrdlemisel Adolf Hitleriga. "Enda eest rääkides pean selliseid märkusi sügavalt häirivaks," lausus ta.

"Hitler tappis kolm miljonit juuti... siin (Filipiinidel) on kolm miljonit narkosõltlast. Ma tapaksin nad heameelega," ütles Duterte reedel, saabudes pärast Vietnami külastamist Filipiinide lõunaossa Davaosse.

USA kaitseministri sõnul Filipiini presidendi märkused kohtumisel jutuks ei tulnud.