Süürias jõuab kohale vaid murdosa humanitaarabist

Sihtpunkti on seni jõudnud vaid kuus konvoid. Nendestki ei luba president Bashar al-Assadile lojaalsed väed paljudel juhtudel laadida peale ravimeid ja meditsiinivarustust. «See on šokeeriv. Seda võib nimetada ainult katastroofiks,» ütles olukorra kohta ÜRO vanemametnik Helen Fraser. Hinnanguliselt rohkem kui 80 protsenti veokitest pole sihtkohta jõudnud.

Mässajate valduse olevasse Aleppo linna idaosa pole abitoojad külastanud alates 7. juulist. Hädalisteni teele asuv konvoi peab esmalt saama Damaskuse võimudelt heakskiidu ning Fraserit ärritab, et sageli ei lubata saata teele just kõige hädatarvilikumat varustust. «Meid ajab raevu keeld viia kohale kõige elementaarsemat meditsiinivarustust. See on täiesti kohutav, kuid meie ainuke valik on jätkata ja proovida edasi,» lausus Fraser.

«Me ei saa minna lihtsalt lattu, laadida auto täis ja minna,» lisas ta. «Meid ei lasta.»