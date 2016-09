Venemaa saadab Süüriasse lennukeid juurde

Vene ajaleht «Izvestija» kirjutas, et Süüria valitsusvägede Hmeimimi õhubaasi saabus lisa – rühm Su-24 ja Su-34 hävituslennukeid. Mõlemad mudelid leidsid aktiivset kasutust Nõukogude Liidu ajal Afganistani sõjas.

Kokkupõrked Süürias on viimasel nädalal ägenenud, kui valitsusväed on ägedalt pommitanud mässuliste käes olevat Aleppo linna idaosa – see on mässajate viimane tugipunkt suuremates linnades. Venemaa on oma osalust tuhandeid inimelusid nõudnud rünnakutes eitanud.

Kreml teatas eile, et Vene operatsioonil Süürias puudub kindel ajaline tulevikumõõde. Kõneisik Dmitri Peskov lausus, et Moskva sekkumise suurimaks teeneks on, et pealinnas Damaskuses ei istu võimul terroristid.