«Uurimist ei saa teostada selle alusel, kui teatud riikides öeldi mõni minut pärast tragöödiat, et süüdi on Venemaa,» ütles Peskov usutluses Vene telekanalile Kanal Üks. «Kui uurimise aluseks on säärane suhtumine, on see määratud erapoolikusele ja läbikukkumisele.»