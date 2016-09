«Oleks aeg, et keegi ütleks Türgile – tema kohta on Aasias,» lausus Sarkozy. «Olen palavikuline eurooplane ja ma ei lepi kunagi euroalast lahkumisega – kuid Euroopa ei toimi praegu üldse,» ütles Sarkozy üleeile peetud kõnes.

Samuti lubas ta valituks osutumise korral anda Suurbritanniale võimalus taganeda otsusest liidust lahkumiseks. Sarkozy ütles, et annaks õiguse uueks rahvahääletuseks.

«Kuid seekord uue Euroopa, mitte vana Euroopa osas. Kas te tahate jääda? Kui jah, siis seda parem – ma ei saa leppida Euroopa suuruselt teise majanduse kadumisega sellal, kui käivad läbirääkimised Türgiga,» rääkis Sarkozy Suurbritanniast. «Ning kui vastus on ei, siis on see päriselt ei. Te olete kas sees või väljas,» lisas ta.