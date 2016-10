«Venemaa ja Ukraina vahel käib sõda. Vene armee lasi lennuki alla – kahjuks,» räägib üks Moskva tänavatel kohatud mees.

«See, et rakett on tehtud Venemaal, ei tõesta midagi. Endiselt on ebaselge, mis ja kuidas juhtus,» arvab tema kaaslinlane. Kolmas venelane kahtleb versioonis: tegu on ikkagi korraliku riigi ja rahvaga.

Kiievis kohatud inimesed on toimunu suhtes ühesemal seisukohal.

Vaata videot, mida mõtlevad inimesed MH17 saatusest.