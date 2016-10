Mehhikos tapeti rünnakus sõjaväekonvoile viis sõdurit

Culiacáni linna põhjaosas korraldatud rünnakus, milles kasutati granaate ja tulirelvi, sai veel 10 inimest vigastada. Lisaks põles maha üks maastur. Kurjategijad varitsesid sõjaväelasi mitmes sõidukis.

Võimud teatasid esialgu nelja sõduri hukkumisest, ent regionaalse sõjaväejuhi Alfonso Duarte sõnul hukkus viis sõjaväelast.

Duarte ütles ajakirjanikele, et rünnaku korraldasid ilmselt vangistatud narkoparuni Joaquin «Jupats» Guzmáni pojad.

«Oleme mures. See oli argpükslik tegu,»ütles Sinaloa osariigi valitsuse peasekretär Gerardo Vargas Landeros pärast rünnakut Sinaloa narkokartelli kantsi Culiacáni linna lähedal. Duarte sõnul võitleb Guzmáni vend Aureliano Guzmán Loera ehk «El Guano» piirkonnas kontrolli pärast uimastitootmise üle Beltrán Leyva narkokartelliga.

Guzmáni kaks poega Jesus Alfredo ja Ivan on võimude poolt tagaotsitavad. Guzmán ise on alates jaanuarist vahi all ja ootab väljaandmist Ameerika Ühendriikidele.