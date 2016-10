Orbán kutsus ungarlasi ELi põgenikekvoote tagasi lükkama

Ta hoiatas laupäeval, et migrandid ohustavad Euroopa turvalist eluviisi.

Kuigi «ei»-leeri kindlas võidus keegi ei kahtle, võib hääletus kujuneda Orbáni jaoks piinlikuks, kui osalusprotsent jääb alla 50, mis tooks kaasa rahvahääletuse kuulutamise mittetoimuks.

Orbán ütles laupäeval meedias avaldatud arvamusloos, et ungarlastel on kohustus aidata valitsusel võidelda Brüsseli eliidi ebaõnnestunud liberaalsete meetodite vastu.

«Massiline migratsioon ilma kontrollita tähendab reaalset ohtu. See seab ohtu rahumeelse ja turvalise Euroopa eluviisi,» kirjutas peaminister ajalehes Magyar Idok.

«Referendumiga saame saata sõnumi igale eurooplasele, öelda neile, et see sõltub meist, Euroopa kodanikest, et tuua EL ühise jõupingutusega tagasi mõistuse juurde või lasta tal laguneda,» sõnas Orbán.

ELi eesmärk on leevendada migrantidevoolust tekkinud survet Kreekale ja Itaaliale, jagades saabujad ühenduse liikmesriikide vahel. Ida- ja Kesk-Euroopa riigid on aga kategooriliselt vastu kohustuslikele kvootidele.

Ungari ei ole selle skeemi alusel võtnud vastu ainsatki inimest ning ühines hoopis Slovakkiaga, esitades plaanile õigusliku väljakutse.

Opositsioonierakonnad ja inimõiglased korraldasid rahvahääletuse eel Budapestis väikseid meeleavaldusi.

Laupäeval avaldatud küsitlustulemuste kohaselt lubas ainult 460 inimest 1000st küsitletust, et nad osalevad hääletusel. Eelmisel kuul oli neid 54 protsenti.

Orbán on rõhutanud, et osalusprotsendil ei ole «poliitilist tähtsust».

«Kui on rohkem «ei» kui «jah» hääli, siis see tähendab, et ungarlased ei nõustu reeglitega, mida ELi bürokraadid tahavad meile kehtestada,» ütles ta reedel.