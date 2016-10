Ungari peab referendumit pagulaste üle

Peaminister Viktor Orbán on tuntud kui üle euroliidu rohkem kui 160 000 migranti jaotama sundiva pagulasplaani vastane. Ungari peaks selle järgi võtma vastu 1294 inimest.

Arvamusküsitlused näitavad, et hääletada plaanijate seas on suur osakaal neil, kes on kvoodipagulaste vastu. Et referendum kehtiks, peab sellest osavõtt olema vähemalt 50 protsenti ligi 8,3 miljoni inimese suurusest valijaskonnast. Rahvale esitatav küsimus kõlab järgmiselt: «Kas te tahate, et Euroopa Liit saaks kehtestada Ungari mitte-kodanike kohustusliku ümberasustamise Ungarisse isegi ilma Rahvusassamblee nõusolekuta?».

«Kui ei-hääli on rohkem kui jah-hääli, siis tähendab see, et ungarlased ei jää enam nõusse reeglitega, mida Euroopa Komisjoni bürokraadid tahavad meile vägisi peale suruda,» lausus Orbán. «Mida rohkem migrante, seda suurem on terrorioht,» lisas ta.

Ungari suuremad erakonnad on ärgitanud rahvast migrantidest keelduma. «Ei» poolel on nii võimupartei Fidesz kui paremäärmuslik Jobbik. Mõned opositsiooniparteid kutsuvad hääletust boikoteerima. «Jah» ärgitab hääletama väikene liberaalide partei.