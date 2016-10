May: Suurbritannia hakkab euroliidust lahkumist menetlema märtsis

May lubas tühistada õigusaktid, mille põhjal riik ühenduse eelkäijaga 1972. aastal liitus. «See tähendab, et Euroopa Liidu seaduse ülevõim Suurbritannias lõppeb,» rääkis May. «See toob võimu ja autoriteedi tagasi meie riigi valitud institutsioonidele,» lisas ta.

Teadaanne tuli vahetult enne konservatiivse erakonna aastakongressi. Erakonna esimehe Patrick McLaughlini sõnul tõestavat see, et parteil on liidust lahkumisega tõsi taga. Samas sõnas May, et ta ei soovi, et kogu kongressi teema võtaks enda alla euroliidust lahkumine.

«Olen kindel, et kogu aeg ei kulu ainult Brexitile,» ütles May. «Mida ma tahan, on tõeline muutus. Ehitada riik, mis töötab igaühe jaoks,» lausus ta.