Foto: Venemaal tuli müüki Buk-raketisüsteemi kujutav lastevoodi

«Kas see on mingisugune nali?» reageeris uudisele opositsiooniline ajakirjanik Oleg Kašin. Teised avaldasid arvamust – tegu on geniaalse turundusnipiga. Voodi autorid väidavad, et on müünud ligi kümmekond sarnast voodit, kuid nende kujul polevat tegu millegi ebatavalisega.

Tootjaks on Peterburis asuv firma CARoBUS, mille sortimenti kuuluvad tavaliselt autosid, laevu ja lennukeid meenutavad lastevoodid. Buk-voodi kuulub aga uude erilisse seeriasse, milles on ka tankid ja sõjalennukid.

«Ma ei näe sellises lastevoodis midagi ebatavalist,» kommenteeris ettevõtte juht Anton Koppel vene portaalile Fontanka. «Mõnedest lastest kasvavad arstid, teistest pagarid ja osadest sõdurid,» selgitas ta.