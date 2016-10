Video: Trump mõnitab Hillary Clintoni tervist

«Siin on naine, kes peaks kõigi nende erinevate asjadega võitlema,» kõneles Trump Clintonist oma kampaaniaüritusel Pennsylvanias. «Ta ei suuda kõndida isegi viis meetrit oma autoni. No olge nüüd!» hüüatas Trump, võttes seejärel sisse Clintonit jäljendava taaruva kehahoiaku.

Trump lisas: Clinton on praegu kodus puhkamas, et oma järgmiseks kõneks jõudu koguda. Vabariiklane on varem teatanud, et plaanib oma rünnakutes konkurendi vastu minna veelgi räpasemaks – kui võtab üles Clintoni abikaasa, ekspresidendi Bill Clintoni kunagised armuafäärid. «Ta on nurjatu, aga ma võin olla veel nurjatum kui tema,» lubas Trump Hillary kohta.

Vaata allpoolasuvast videost, kuidas Trump Clintonit järele teeb.