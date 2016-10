Saksa päevalehele Welt am Sonntag usutluse andnud Sebastian Kurz ütles, et EL peaks lõpetama klammerdumise kava külge, mis näeb 160 000 põgeniku jaotamise liikmesriikide vahel. Vaid murdosa sellest plaanist on praeguseks teostatud.

«Eesmärk on täiesti ebarealistlik,» lausus ta, hoiatades, et riikide erimeelsused plaaniga seoses ohustavad kogu ühenduse ühtsust. Teine probleem on tema hinnangul see, et paljud põgenikud keelduvad minemast teatud riikidesse.

Konservatiivse ministri kommentaare ilmselt tervitatakse naaberriigis Ungaris, kus peaminister Viktor Orbán on teinud ägedat kihutustööd kohustuslike põgenikekvootide vastu.

Ungaris peetakse täna referendumit põgenikeküsimuses, mille Orbánii «ei» leer peaks prognooside kohaselt kindlalt võitma.

Kurz hoiatas kritiseerimast Ungari valitsuse seisukohta, mis on teravas vastuolus Saksa liidukantsleri Angela Merkeli avatud uste poliitikaga. «On ohtlik, kui mõned Euroopa Liidu riigid loovad mulje moraalsest üleolekust teiste liikmesmaade suhtes,» sõnas ta lehele.