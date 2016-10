Võimupartei Fideszi esialgsete andmete kohaselt osales kaheksast miljonist hääleõiguslikust kodanikust 43 protsenti, kui vaja oleks olnud rohkem kui 50 protsendi osalemist.

Hääletajatest peaaegu kõik ehk nii 98 protsenti olid põgenikekvootide vastu.

«See on suurvõit kõigile neile, kes seisavad rahvusriigi eest ja usuvad demokraatiasse,» ütles erakonna aseesimees Gergely Gulyas.

Peaminister Viktor Orbán viitas loiule osalemisele juba varem päeval.

«Suurem osalusprotsent oleks olnud kahtlemata parem, kuid seaduslikud tagajärjed saavad olema täpselt samad. Oli vaid üks eeltingimus, et põgenikekvootide vastustajad oleksid enamuses,» märkis peaminister.

Opositsiooniparteid olid kutsunud inimesi üles referendumit boikoteerima.

Peaminister Orban hoiatas laupäeval, et massiränne ohustab Euroopa turvalist eluviisi ning ütles, et ungarlastel on «kohus võidelda Brüsseli eliidi läbi kukkunud liberaalsete meetodite vastu».

Orbán on ka varem rõhutanud, et osalusprotsendil ei ole «poliitilist tähtsust».

«Kui on rohkem «ei» kui «jah» hääli, siis see tähendab, et ungarlased ei nõustu reeglitega, mida EL-i bürokraadid tahavad meile kehtestada,» ütles ta reedel.

Orban kinnitas pühapäeva õhtul oma toetajatele kõneledes, et Euroopa Liidul ei õnnestu Ungarile põgenike sundkvoote peale suruda.

«Brüssel ei saa oma tahtmist Ungarile peale suruda. Rahvahääletusel küsiti tegelikult, et kas Brüssel või Budapest. Ja võitis Budapest,» rääkis peaminister.

«Ma kavatsen esitada põhiseadusemuudatuse, mis peegeldab rahva tahet. Me sunnime Brüsselit mõistma, et nad ei saa eirata Ungari rahva arvamust,» lisas Orban.