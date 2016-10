Saksa majandusminister kritiseeris suurpanga juhtkonda

"Ma ei tea isegi, kas nutta või naerda panga üle, mis on muutnud spekulatsiooni ärimudeliks ja nimetab nüüd iseennast selle ohvriks," ütles Gabriel Teherani visiidi ajal ajakirjanikele.

"Tuhanded inimesed võivad oma töökoha kaotada. Neil lasub nüüd vastutus kogu selle hulluse eest, mida on korda saatnud vastutustundetud juhid," lisas minister.

Saksamaa suurima panga Deutsche Banki aktsia kukub ja ebakindlus kasvab, mistõttu panga tegevjuht John Cryan pidas eelmisel nädalal vajalikuks saata personalile kirja, kus ta neid rahustas ja kinnitas, et panga bilanss on kindel ja turvaline ning et avalikkuses tekkinud kuuldused, nagu oleksid kliendid hakanud pangast raha välja võtma, ei vasta tõele, kirjutas Bloomberg News.

Neljapäeval kukkus Deutsche Banki aktsia 7 protsenti, kui kümmekond riskifondi oli pangast osa raha välja võtnud. Reedel aktsia langus Frankfurdi börsil jätkus.