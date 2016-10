Sel aastal on Vahemerel hukkunud vähemalt 600 põgeniklast

ÜRO Pagulaste Ülemovoliniku Amet tegi perioodi 1. jaanuar kuni 26. september Vahemerel hukkunud ja kadunuks jäänud laste kohta kokkuvõtte, edastab The Independent.

ÜRO andmed avalikustas Save the Children ja see raport langes kokku Itaalia Lampedusa ranniku lähedal toimunud põgenikealuse huku kolmanda aastapäevaga. Siis kaotas seal elu üle 300 põgeniku, kelle seas oli nii täiskasvanuid kui lapsi.

Save the Chuildren juhi Kevin Watkinsi sõnul lubasid Euroopa võimud pärast laialt kajastatud Lamepdusa juhtumit, et enam midagi sellist ei kordu.

«Kuid alates Lampedusast on hukkunud üle 10 440 mehe, naise ja lapse, kes põgenesid sõja ja vaesuse eest ning tahtsid Euroopas uut elu alustada. Vahemerest on saanud paljude laste jaoks viimane puhkepaik. Ainuüksi selle aasta üheksa kuuga on seal hukkunud vähemealt 600 last ehk kaks lapshukkunut päevas,» teatas Watkins.

Ta lisas, et rahvusvaheline kogukond ei tohi selliste juhtumite ees silma kinni pigistada, kuna need lapsed vajavad kaitset nii Vahemerd ületades kui Euroopasse jõudes.

Organisatsioon Save the Children on tegutsenud Itaalia sadamalinnades rohkem kui kaheksa aastat, aidates sadu põgeniklapsi. Nende andmetel on sel aastal jõudnud üle Vahemere Itaaliasse rohkem kui 20 660 lapspõgenikku, kellest 18 400 tulid üksinda.

Alates septembrist kasutab Save the Children päästelaeva Vos Hestia, mille abil loodetakse Vahemerel senisest rohkem lapsi päästa.

Vähem kui ühe kuuga on selle laeva abil päästetud üle 700 inimese, kelle seas oli 85 last. Osa neist lastest olid alla viieaastased.