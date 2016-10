Iraagi transpordiminister: sumerid tegid kosmoselende ja avastasid Pluuto

Finjan pidas kõne Iraagi lõunapoolses maakonnas Dhi Qaris, kus ta tõi esile sumeri kultuuri saavutusi, kuid rääkis ka nende kosmoselendudest ja lennukitest, edastab alaraby.co.uk.

Sumerid olevat rajanud 5000. aasta paiku eKr maailma esimese lennuvälja ja kosmodroomi, millest tehti lende teistele planeetidele ja lendudel avastati planeet Pluto.

Finjani arvates on ka inglid kosmoseseiklejad, kes suudavad lennata ükskõik, millisesse paika.

Ministri sõnul lubavad sumerite kosmoselende oletada sumeri kultuuri asjatundja, venelasest professori Samuel Krameri kirjutised ja seisukohad.

Väljaandes New Araby tõdetakse, et Kramer on küll sumerite ekspert, kuid ta uuris sumerite loomismüüte, mis näitavad, et selle kultuuri esindajad tundsid meie päikesesüsteemi, mitte ei teinud kosmoselende.

Iraagi ja rahvusvaheline meedia peab ministri väiteid odava kuulsuse saavutamise vahendiks ja need on naeruväärsed.

Sumer on Iraagi vanim teadaolev tsivilisatsioon ajavahemikul 5000 – 2500 eKr, kuid kuidas see kultuur tekkis, on mitu teooriat. Lisaks on leitud, et sumeri keel ei ole mitte ühegi teise keelega suguluses.

Sumerid olid maailmas esimesed, kes võtsid kasutusele tähestiku ja kirjutamise, neil oli kiilkiri, nad hakkasid tegelema põllumajanduse ja käsitööga ning rajasid linnu.

Sumeri kultuuri kõrgaeg oli 3100 – 2400 eKr, mil nad rajasid Mesopotaamia aladele mitu asulat, mis tollases mõistes olid linnad.

Maailma esimese kosmoselennu tegi 1961. aastal Nõukogude Liidu kosmonaut Juri Gagarin, tehes raketi Vostok 1 pardal 108 minutiga tiiru ümber Maa.