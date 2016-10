Itaalia koolis sunnitakse põgeniklapsi kasutama eritualetti

Kool kehtestas sellise korra, kuna kohalike laste vanemate sõnul võivad sisserännanud lapsed levitada haigusi, edastab The Independent.

Selles koolis õpib kaks põgeniklast, kellest üheksa-aastane on pärit Egiptusest ja 11-aastane Etioopiast. Õpetajad teatasid neile, et nende jaoks on eritualett, kuna ei ole teada, mis haigusi nad kanda võivad ja seega on nad kaasõpilastele potentsiaalseks ohuks.

Juba kaks Itaalia peret teatasid, et võtavad oma lapsed sellest koolist ära, kuna seal asusid õppima põgenikest õpilased, kes võivad olla kaasõpilastele terviseriskiks. Veel mitu peret ähvardas samuti oma lapsed õppetööst eemaldada.

Samas loodab kool, et eri WCd aitavad olukorda lahendada.

Ilma vanemateta Itaaliasse jõudnud laste hooldajate sõnul on nad itaallaste rassistlikust suhtumisest nördinud ja loodavad, et haridustöötajad lõpetavad vaenu külvamise. Samuti olevat põgeniklaste tervist kontrollitud ja koolile esitati tervisetõend, et nende laste tervis on korras.

«Lapsed on aru saanud, et tegemist on põgenikega ja neisse lastesse suhtutakse üleoleku ja põlgusega. Nende itaalia keel on veel kehv, kuid kool ei tohiks sellist diskrimineerimist lubada,» teatas üks hooldajatest, advokaat Antonella Taccori.

Ta lisas, et laste käitumine koolis on mõjutatud sellest, mida nad on kodus oma vanematelt kuulnud.

Teine põgeniklaste hooldaja Marina Bardanzellu lisas, et selline suhtumine põgeniklastesse peidab endas rassismi.

Seni saabub üle Vahemere põgenikke Euroopasse ning selle aasta jaanuarist juunini tuli Itaaliasse ilma vanema või saatjata 10 500 alaealist põgenikust last.

Inim- ja lasteõigusorganisatsioonide teatel satub osa Euroopasse üritavad või sinna jõudnud põgeniklapsed kuritegelike isikute kätte, kes neid ära kasutavad.