Paavst: transsoolised vajavad katoliku kiriku juhatavat kätt

Gruusiast ja Aserbaidžaanist eile tagasi Rooma lennanud paavst sõnas oma lennuki pardal ajakirjanikele, et kõik katoliiklased on võrdsed ja need, kes vajavad abi, neile tuleb seda anda, edastab catholicnews.com.

Paavsti sõnul peavad soolise segadusega inimesi aitama nii preestrid kui piiskopid, kuid vajadusel on ta valmis seda ka ise tegema.

«Need inimesed vajavad aitamist nagu Jeesus aitas inimesi. Jeesus ei saadaks iialgi minema ega ütleks, et kuna inimene on soolise häirega, siis ei ole ta abistamist väärt,» lausus Franciscus.

Paavsti sõnul ei saa ta samas heaks kiita levinud suhtumist sooteooriasse, mille puhul tuleks igaühel, kes soovib sugu vahetada, võimaldada tal seda teha.

Ta tõi näiteks ühe hispaanlasest isa, kelle väike poeg olevat öelnud, et ta tahab hoopis tüdruk olla. Isa sõnul oli lastele koolis räägitud, et kui nad tahavad sugu vahetada, siis saavad nad seda teha, kuid isa arvates ei tohiks koolis midagi sellist õpetada.

«Üks asi on see, kui täiskasvanud inimene on tõesti transsooline, kuid lastele ei tohiks koolis teha sooteemalist ajupesu, mis on tegelikult ideoloogiline koloniseerimine,» lisas katoliku kiriku juht.

Paavst tõi veel ühe näite Hispaania paarist, kes külastasid teda Vatikanis. Mees sündis naisena, kuid juba lapsena tundis end mehena. Kui ta oli hilistes 20. eluaastates, langetas ta otsuse minna soovahetusoperatsioonile, kuid ta ema ei soovinud seda. Pärast ema surma sai temast ikkagi mees.

Seda naist toetas meheks saamise teekonnal piiskop, kes selle meheks saanu hiljem tema naisega laulatas. Kuid paika, kus see paar elas, saabus uus preester, kes oli soovahetajate suhtes sallimatu ja ei lubanud neil kirikus käia.

«Elu on selline, nagu see on. Elu tuleb võtta lihtsalt, samas on ka seda, mis meile ei meeldi. Patt on patt ja lunastus on lunastus. Kuid ajakirjanikud ei tohiks nüüd öelda, et toetan ja pooldan transsoolisi. Ma ei poolda soovahetust ega transsoolisust, tegemist moraalse dilemma ja inimliku probleemiga, millesse tuleb suhtuda avatud südamega,» jätkas paavst.