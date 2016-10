Venemaal algab Boriss Nemtsovi tapmise kohtuprotsess

Ennist valiti teisel katsel 84 kutse peale ilmunud inimese seast tosin põhi- ja kümme varuvandemeest, so 22 inimest. Algul kavatses kohus valida vaid kuus varuvandemeest.

Ootuste kohaselt esineb prokurör kohtus süüdistuskokkuvõttega, mille järel esitab oma seisukoha kaitse. Määratakse ka kohtuasja tõendite uurimise kord, sh tunnistajate ülekuulamine.

Eelistungil rahuldas kohus kaitse taotluse arutada asja vandekohtus.

Peaprokuratuuri ülesandel esitab süüdistuse Moskva prokuröride rühm, sh Maria Semenenko ja Aleksei Lvovitš. Semenenko oli süüdistaja ka ajakirjanik Anna Politkovskaja tapmise kohtuasjas.

Kohtupingis on viis inimest – Zaur Dadajev, Šadid ja Anzor Gubašev, Bemirlan Eskerhanov ja Hamzat Bahhajev. Muuhulgas süüdistatakse neid palgamõrvarühma loomises ja ebaseaduslikus rühmaviisilises relvakäitlemises.

Asja kuulab sõjaväekohus, sest kuriteo ajal teenis Dadajev sisevägede pataljonis Sever.

Juurdluse eri järkudes võtsid kohtualused süü omaks – Dadajev kohe pärast kinnipidamist, A. Gubašev juurdluse alguses, Š. Gubašev tunnistas üles 2015. aasta lõpus, et saavutada venna vabastamine. Hiljem võtsid nad tunnistused tagasi, öeldes, et andsid need surve all. Praegu eitavad kõik oma osalust poliitiku tapmises.

Prokuratuuri väitel soostusid kohtualused umbes 2014. aasta septembri lõpus vähemalt 15 miljoni rubla suuruse tasu eest Ruslan Muhhudinovi ja seni tuvastamata isikute ettepanekuga tappa Nemtsov.

Prokuratuuri hinnangul valmistati tapmine hoolikalt ette, uuriti poliitiku eluviisi, teda jälgiti, valiti tapmise koht ja viis, relv, transport, sidevahendid ning määrati põgenemistee.

Uurijate väitel jälgis Dadajev koos Beslan Šavanovi ja A. Gubaševiga poliitikut. Kui Nemtsov lahkus koos oma tuttava naisterahvaga GUM-i (kaubamaja) hoonest ja siirdus kodu poole, andsid kaasosalised Dadajevile märku olude sobivusest tapmiseks. Umbes kell 23:31 tulistas Dadajev Suurel Moskvoretski sillal Nemtsovi pihta vähemalt kuus lasku, tappes ta.

A. Gubašev ja Šavanov jälgisid samal ajal tapmispiga lähikonda, et teavitada mõrtsukat õigeaegselt ohust. Tapmise järel Dadajev, Šavanov ja A. Gubašev põgenesid kuritepaigast autoga. Edaspidi aitasid R. Muhudinov, Š. Gubašev, T. Eskerhanov ja Bahhajev ning muud isikud neil Moskva piirkonnast lahkuda.

Šavanovi tagaotsimine lõpetati seoses tema surmaga, kui ta end kinnipidamisel õhku lasi. Tapmise korraldajaks peetav Muhudinov ja teised tuvastamata isikud tunnistati rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ja nende osas uurimine jätkub.

Nemtsovi perekonna esindajad palusid kuulata üle ka Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov ja teised kõrged ametikandjad, kuid ei saanud selleks nõusolekut.

Meedias on selle kohtuasjaga seoses mitu korda mainitud pataljoni Sever endist komandöri Ruslan Geremejevit, kuid ta on siiani vaid tunnistaja. Advokaat V. Prohhorovi andmetel otsivad uurijad teda ülekuulamise eesmärgil taga.