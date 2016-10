Norra ei anna lastele õigust ÜROsse pöörduda

Valitsuse otsus on vastuolus mitmete inimõigusorganisatsioonide ja liberaalse partei soovitustega.

«Peamine põhjus, miks laste pöördumise õigust ei rahuldata, on see, et on ebaselge, milliseid poliitilisi tagajärgi selline otsus Norrale kaasa tuua võiks,» sõnas välisminister Børge Brende.

Brende lisas, et inimõigused on Norras hästi kaitstud ning paljud ÜRO konventsioonid, mille seas ka lasteõiguste konventsioon, on Norra põhiseadusse sisse kirjutatud.

Liberaalid on pikalt nõudnud, et Norra võtaks vastu konventsiooni vabatahtliku protokolli, mis võimaldaks lastel esitada kaebusi, apellatsioone ja petitsioone otse ÜROsse. Sel nädalal liitus üleskutsega ka Norra inimõiguste institutsioon.

Juba 2014. aasta septembris tehtud otsus protokolli ratifitseerimisest keelduda pani Norra avalikkuse imestama. «See on piinlik ja Norra ei tohiks selle üle uhke olla,» sõnas liberaalide liider Trine Skei Grande.

Valitsus on aga selgitanud, et vastuseis protokolli ratifitseerimisele tuleneb tõsiasjast, et see ei arvesta laste vajadusi teiste avalike huvide valdkondades, näiteks immigratsiooni reguleerivates punktides.

«Enne, kui jätame peamiste poliitiliste küsimustega tegelemise rahvusvahelistele organitele, peame olema kindlad, et menetlus on korrektne,» lisas Brende.