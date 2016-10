Poolas toimub suur streik abordikeelu ettepaneku vastu

«Mustal esmaspäeval» on suletud mitmed ettevõtted ja restoranid, kavas on ka meeleavaldused.

Streik korraldati protestiks ettepaneku vastu karmistada veelgi Poola abordiseadust, mis on niigi üks rangemaid kogu Euroopas. Laupäeval protestisid tuhanded inimesed ettepaneku vastu parlamendi ees.

1993. aastal jõustunud seaduse alusel on abort lubatud vaid juhtudel, kui ema elu on ohus, kui loode on parandamatult kahjustunud või rasestuti vägistamise või verepilastuse tagajärjel.

Parlamendi komisjonis arutlusel olev ettepanek muudaks abordi ebaseaduslikuks kõikidel juhtudel. Aborti taotlevaid või protseduuri läbi viivaid arste ähvardab kuni viie aasta pikkune vangistus.

Ettepanek läks parlamenti arutlusele pärast seda, kui kogus 450 000 allkirja.